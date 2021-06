Barcellona, Koeman verso la permanenza. Contratto con fisso più basso e più bonus

Si dovrebbe chiudere nel giro di qualche giorno il periodo di riflessione in casa Barcellona in merito al futuro della panchina della prima squadra. Stando a quanto riportato da Sport si fanno sempre più alte le possibilità che venga confermato Ronald Koeman, ma con un contratto strutturato in maniera diversa rispetto a quello precedente. Secondo quanto riferito l'idea dei catalani sarebbe, infatti, quella di abbassare la parte fissa dello stipendio aumentando la voce legata ai bonus presenti in caso di vittoria delle varie competizioni a cui parteciperà la formazione blaugrana.