Barcellona, la situazione di Dembele preoccupa. Rinnovo, cessione immediata o fuori rosa?

Il Barcellona vuole mettere alle strette Ousmane Dembélé. Il contratto dell'esterno francese scadrà tra un anno e in casa blaugrana c'è grande preoccupazione di perderlo a zero, considerati soprattutto i 135 milioni spesi per prelevarlo dal Borussia Dortmund qualche estate fa. Così, Laporta avrebbe posto condizioni specifiche agi agenti del giocatore: se non rinnoverà, dovrà cercarsi subito un'altra squadra (PSG e Juventus i club più interessati). Non verranno valutate offerte nelle ultime settimane; se Dembélé non chiarirà la sua posizione in breve tempo, rischia di essere messo ai margini della rosa per tutta la prossima stagione. Lo riporta Mundo Deportivo<.