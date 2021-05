Barcellona, nelle prossime ore sarà formalizzato il riacquisto di Emerson: 9 milioni al Betis

Secondo quanto riporta Marca sarà solo questione di ore prima che venga formalizzata la ricompra del Barcellona nei confronti del Betis per riportare in blaugrana il laterale difensivo Emerson, conosciuto anche come Emerson Royal. Il 22enne si è guadagnato le attenzioni di molti grazie alle sue prestazioni in bianco-verde, e già domani in giornata potrebbe arrivare l’annuncio del suo ritorno al Camp Nou. C’è un’operazione concordata, si legge da fonti dirette del club, per cui alla cifra di 9 milioni di euro il rientro in Catalogna del poliedrico esterno diventerà realtà.