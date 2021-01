Barcellona-Neymar, ritorno 'quasi' impossibile. I soci non vogliono il brasiliano

Il Mundo Deportivo in edicola oggi ha effettuato un'inchiesta interessante interpellando i soci del Barcellona. Come riportato dal quotidiano spagnolo, chi possiede le quote del club catalano non vuole il ritorno di Neymar: il 50,5% non accetta un'operazione simile, mentre il 24,5% accoglierebbe un ritorno del calciatore solo a determinate condizioni. Soltanto il 5%, invece, sarebbe disposto a riprendere il brasiliano a qualsiasi prezzo.