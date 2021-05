Barcellona, Piqué: "Abbiamo creato tanto, nelle ultime giornate può accadere di tutto"

vedi letture

Le parole di Piqué dopo Barcellona-Atletico Madrid 0-0.

Il difensore Barcellona Gerard Piqué, come riportato da Mundoodeportivo.com, ha commentato così lo 0-0 contro l'Atletico Madrid: "Abbiamo affrontato la squadra che ha la migliore difesa e cioè l'Atletico, riuscendo comunque a creare palle gol come quella di Messi parata da Oblak e quella di Dembélé alla fine. Pur non avendo il controllo del gioco abbiamo creato occasioni, anche se potevamo fare qualcosa in più nella prima parte. In campionato può succedere di tutto: se vinciamo tutte e tre le partite, penso che vinceremo la Liga. Il nostro obbligo è lottare per il titolo fino in fondo sapendo che, se non dipendiamo da noi stessi, è perché non abbiamo fatto pienamente il nostro dovere".