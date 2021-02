Barcellona, Pique e le parole di Di Maria su Messi: "Sorprendente che un giocatore si esponga così"

Gerard Pique ha dato il suo punto di vista su Lionel Messi e Sergio Ramos, entrambi a scadenza. Ecco le sue parole a Post United: "Se comandano? Sono convinto di no. Hanno ascendenza e possono dare la loro opinione. Ma quando hai una dirigenza o un presidente molto forti, che hanno le idee chiare il giocatore ha poco da dire. Sergio è un esempio, con la questione rinnovo in corso. Quando hai un presidente forte e prende una deicisione i giocatori non possono far molto".

Sulle parole di Angel di Maria su Messi: "È sorprendente che un giocatore di un'altra squadra parli così. Gli andrebbe chiesto il perché".

Suarez sta facendo una grande stagione all'Atlético Madrid: "Andrebbe chiesto a chi l'ha lasciato andar via. Non è colpa mia".