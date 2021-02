Barcellona, quale futuro per Messi? Il City di Guardiola pronto a tornare all'assalto

vedi letture

Il Manchester City è pronto a tornare alla carica per Lionel Messi. Secondo quanto riportato da ESPN il club di Guardiola, che aveva già cercato la Pulce la scorsa estate quando l'argentino aveva rotto con i blaugrana, a fine stagione tornerà alla carica per il fenomeno del Barça, quando scadrà ufficialmente il suo contratto e sarà libero di scegliere una nuova squadra. Il City - si legge - per il momento resta in attesa: se le cose non cambieranno, verso il mese di aprile inizierà la trattativa vera e propria con Messi.