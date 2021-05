Barcellona, rivoluzione della rosa: Busquets, Sergi Roberto e Piqué non sono più intoccabili

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il Barcellona potrebbe continuare in questa stagione il suo processo di ringiovanimento della rosa, privandosi di alcuni cardini delle ultime stagioni: l'anno scorso il club decise di dare il benservito a Saurez, Rakitic e Vidal mentre per questa stagione si valuteranno le posizioni di Sergi Roberto, Sergio Busquets e Gerard Piqué. I primi due sono in scadenza di contratto nel 2022, il centrale difensivo ha un accordo fino al 2024. Ai tre sarà chiesto di rivedere al ribasso i loro contratti considerando il loro ruolo non più da giocatori indispensabili. L'alternativa è quella di una risoluzione consensuale. Attenzione anche ad Antoine Griezmann, le cui prestazioni non si sono rivelate in linea con la spesa fatta dalla società. Fuori dal progetto Neto, Umtiti, Junior Firpo, Pjanic, Coutinho, Braithwaite e Matheus.