Barcellona, ultimi giorni di campagna elettorale. Poi priorità al rinnovo di Messi

Nel pieno della volata finale della campagna elettorale per la presidenza del Barcellona, AS sottolinea come uno degli obiettivi primari del nuovo direttivo sarà gestire la delicata situazione dei rinnovi contrattuali in un clima generale di difficoltà economiche. Priorità al prolungamento di Messi, ovviamente, seguito a ruota da Ansu Fati, Pedri e Araujo. Altro fronte rovente è quello relativo alla situazione contrattuale di Sergi Roberto e Dembelé: entrambi in scadenza nel 2022, occorrerà decidere se puntare ancora su di loro o metterli sul mercato.