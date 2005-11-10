Ufficiale Basilea, colpo sulle fasce: preso Kazeem Olaigbe con diritto di riscatto

Il Basilea ha annunciato l'ingaggio di Kazeem Olaigbe. L'esterno offensivo belga di origini nigeriane arriva in prestito per una stagione dal Trabzonspor, con diritto di riscatto.

Il Basilea ha ufficializzato l'arrivo di Kazeem Olaigbe. L'esterno offensivo belga di origini nigeriane si trasferisce dal Trabzonspor in prestito con diritto di riscatto.

Olaigbe: "Il Basilea è un grande club"

Classe 2003, Olaigbe è un esterno capace di giocare su entrambe le fasce offensive. Cresciuto nel settore giovanile dell'Anderlecht, ha poi proseguito la sua formazione in Inghilterra con il Southampton, prima di vestire le maglie di Cercle Brugge, Rennes e Trabzonspor. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Konyaspor, sempre nella Süper Lig turca, e ha inoltre collezionato presenze con tutte le selezioni giovanili del Belgio fino all'Under 21.

Entusiasta della nuova avventura, il 23enne ha dichiarato: «Il Basilea è un grande club con una lunga tradizione ed è conosciuto per la crescita dei giovani giocatori. Con la mia tecnica e la mia creatività voglio aiutare la squadra con assist e gol. Non vedo l'ora di giocare al St. Jakob-Park e spero di regalare tante soddisfazioni ai tifosi».

Anche il direttore tecnico del Basilea, Andreas Herrmann, ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: "Kazeem arricchirà il nostro gioco offensivo grazie alla sua velocità, alle qualità nell'uno contro uno e alla sua versatilità. Siamo convinti che qui troverà l'ambiente ideale per rilanciare la sua carriera e dimostrare tutto il suo potenziale".