Ufficiale

Kazeem Olaigbe lascia il Rennes e vola in Turchia: ecco il trasferimento al Trabzonspor

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 09:42
di Michele Pavese

Il Rennes ha ceduto a titolo definitivo l’esterno offensivo nigeriano Kazeem Olaigbe, che ha firmato un contratto quinquennale con il Trabzonspor. Arrivato appena un anno fa dal Cercle Bruges per 5,25 milioni di euro, il 21enne saluta così la Ligue 1 per intraprendere una nuova avventura in Turchia.

Il club di Trebisonda ha ufficializzato l’operazione con una nota piuttosto scarna: "È stato raggiunto un accordo tra lo Stade Rennais FC e il calciatore Kazeem Olaigbe per il trasferimento a titolo definitivo al nostro club".

Olaigbe, capace di agire su entrambe le fasce, è considerato un profilo di prospettiva e punta a imporsi in Super Lig, dopo aver maturato esperienze in Belgio e Francia. Per il Trabzonspor si tratta di un investimento importante per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

