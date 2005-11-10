Ufficiale Hayden Hackney all'Everton: il centrocampista 24enne ha firmato un contratto di 5 anni

Colpo a centrocampo per l'Everton: arriva Hackney dal Middlesbrough

L'Everton ha ufficializzato l'acquisto di Hayden Hackney dal Middlesbrough a titolo definitivo, per una cifra che non è stata resa nota. "Il centrocampista centrale, - si legge sul sito ufficiale del club inglese di Liverpool - che ha compiuto 24 anni la scorsa settimana, ha firmato un contratto quinquennale con i Toffees che lo legherà al club fino al 30 giugno 2031.

Cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città natale, Hackney si è affermato come un elemento chiave del Middlesbrough fino a indossarne la fascia da capitano nella straordinaria stagione 2025/26, culminata con la sua elezione a miglior giocatore della Championship.

Le prime parole del centrocampista: "Non appena ho saputo dell'interesse dell'Everton, non ho avuto dubbi"

Il centrocampista ha scelto l'Everton superando la concorrenza di numerosi club, diventando così il primo rinforzo del tecnico David Moyes per la sessione estiva di mercato del 2026. Intervistato da evertontv, Hackney ha espresso tutto il suo entusiasmo: "Sono felicissimo di essere qui. Non appena ho saputo dell'interesse dell'Everton e ho parlato con l'allenatore, a essere onesti, non ho avuto dubbi. È un club importantissimo, con un nuovo stadio e un progetto in forte crescita. Volevo assolutamente farne parte".