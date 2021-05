Bayer Leverkusen, Wirtz dopo il rinnovo: "Felice di essere in uno dei migliori club di Germania"

Florian Wirtz ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver rinnovato il contratto col Bayer Leverkusen fino al 2026: “Sono stato in grado di migliorarmi in una grande squadra. Sto giocando per un grande club, uno dei migliori in Germania e con il quale voglio raggiungere i più importanti obiettivi nei prossimi anni".