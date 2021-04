Bayern, Flick pizzica Salihamidzic: "La squadra dell'anno scorso era qualitativamente superiore"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bayern, Hansi Flick, ha lanciato una frecciata al ds Hasan Salihamidzic, col quale sono emerse divergenze circa la politica dei trasferimenti dei giocatori: "Alleno da un anno e mezzo. Lo scorso anno è stato qualitativamente migliore di questa. Tutti lo sanno e saranno d'accordo con me". Il tecnico poi prosegue: "Tuttavia abbiamo sette punti di vantaggio sulla seconda in Bundesliga e possiamo ancora raggiungere le semifinali di Champions. Sento che la squadra è leale nei miei confronti e questo è fondamentale. Anche i giocatori che non giocano, come Roca o Sarr, sono assolutamente professionali. Anche se non giocano molto, danno sempre il 100%. Cerco di risolvere tutto nell'interesse del club e non ho altro da commentare".