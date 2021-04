Bayern, Flick vago sul futuro: "Ho parlato con Kahn ma di altro. Punto alla quinta stella"

Il tecnico del Bayern Monaco, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Wolfsburg. Circa il suo futuro e l'incontro avuto con Oliver Kahn, che prenderà il posto di Karl-Heinz Rummenigge come CEO, ha dichiarato: "Abbiamo parlato brevemente, ma si trattava di altre cose, di questa settimana e della reazione dopo Parigi. Questa settimana è molto importante perché potremmo ottenere la quinta stella". Ricordiamo che il Bayern dall'istituzione della Bundesliga ha vinto per 29 volte il campionato. L'assegnazione delle stelle è differente rispetto all'Italia: infatti in Germania il riconoscimento viene assegnato dopo 3, 5, 10 e 20 campionati vinti, a partire dall'istituzione della Bundesliga.