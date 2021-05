Bayern, Lewandowski si fa male. Condizioni da valutare, il record di Gerd Muller in ballo

Brutte notizie in casa Bayern: Robert Lewandowski ha dovuto interrompere il suo allenamento dopo soli 40 minuti a seguito di un infortunio. Apprensione per le condizioni del polacco, che a due giornate dalla fine della Bundesliga ha nel mirino il record di Gerd Muller che resiste da 49 anni, ossia 40 reti in campionato. Gli basta solo un gol per eguagliare il traguardo.