Bayern Monaco, Flick: "Brutto primo tempo, ma abbiamo reagito da grande squadra"

Hans-Dieter Flick, manager del Bayern Monaco, nonostante la sconfitta subita contro l’Eintracht, è parso molto fiducioso a fine gara: “Siamo entrati male in partita. L’Eintracht ha fatto molto bene nella prima frazione e con la velocità dei suoi giocatori ci ha messo sotto pressione. Volevamo fare molto meglio nella ripresa e ci siamo riusciti. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto dopo l’intervallo. Per quanto riguarda il secondo tempo, sono contento. È un segno che la squadra c'è. Abbiamo avuto giorni turbolenti alle spalle (casi Covid nel gruppo squadra, ndr), non dobbiamo dimenticarlo.”. Ha poi concluso: “Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa nemmeno un pari. Lo avremmo meritato. È stata una lunga stagione. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni e dobbiamo ripartire da questo secondo tempo.”.