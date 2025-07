Ufficiale Newell's, divorzio turbolento. Keylor Navas riparte ufficialmente dai Pumas in Messico

Dopo aver divorziato in malo modo con il Newell's, Keylor Navas non ha perso tempo per rimettersi in carreggiata e firmare con un nuovo club: il portiere costaricano di 38 anni infatti, dopo aver rescisso in anticipo il suo contratto con gli argentini, si è imbarcato su un volo per il Messico ed è finalmente stato annunciato come nuovo giocatore dei Pumas.

Il club di Liga MX lo ha celebrato così sui social: "Dopo la sua uscita conflittuale dal Newell's, dove ha giocato per sei mesi, il leggendario portiere costaricano è stato ufficializzato come nuovo rinforzo dei Pumas Universitarios. Benvenuto nella tua famiglia Puma, Keylor Navas! Uno dei più grandi portieri della storia del calcio mondiale arriva alla Ciudad Universitaria", ha esordito.

E ancora: "Con il Real Madrid 3 volte campione della UEFA Champions League (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018), Campione della Liga Spagnola (2016-2017), una Supercoppa di Spagna (2017), tre Supercoppe UEFA (2014, 2016, 2017), quattro Coppe del Mondo per Club (2014, 2016, 2017, 2018). Con il PSG tre Ligue 1 (2019–2020, 2021–2022, 2022–2023), due Coppe di Francia (2019–2020, 2020–2021), due Coppe di Lega Francese (2019–2020, 2020–2021), tre Supercoppe di Francia (2019, 2020, 2022). Con la nazionale del Costa Rica una Coppa Centroamericana (2014)".

Lasciando spazio anche ai premi personali: "Giocatore dell’anno della Concacaf nel 2014 e 2017, Miglior portiere della Champions League 2017-2018, Miglior portiere nella storia della Concacaf 2023 (assegnato dalla IFFHS)". Poi i Pumas hanno evidenziato: "Non è più un sogno, è realtà: la porta auriazul ha un nuovo guardiano, e Keylor è pronto a difenderla! Benvenuto ai **Pumas dell’UNAM! ¡Pura vida!".