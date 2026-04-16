Bayern Monaco, il ds Eberl dopo il 4-3 al Real Madrid: "Che carattere! Abbiamo gioco e testa"

Il Bayern Monaco si gode una qualificazione conquistata con fatica e personalità contro il Real Madrid. A sottolinearlo è il direttore sportivo Max Eberl, che al termine della doppia sfida ha evidenziato la forza mentale della squadra.

“È stato un ostacolo difficile da superare”, ha spiegato, ricordando le due partite combattute fino all’ultimo. Il ritorno, in particolare, ha messo in luce la capacità dei bavaresi di non arrendersi mai: “Torniamo sempre in partita. Lo svantaggio iniziale ci ha condizionato, ma ci siamo ripresi rapidamente”. Un aspetto che, secondo Eberl, definisce l’identità del gruppo: “Questo dimostra il carattere della squadra. Sappiamo giocare a calcio, ma soprattutto reagire e restare solidi”. Il dirigente ha poi elogiato anche il lavoro dell’allenatore, definito “molto analitico e lucido”, sottolineando la capacità di mantenere equilibrio anche in una gara ad altissima tensione.

Nonostante la squalifica di Kompany per l’andata della semifinale contro il PSG, il clima resta positivo. Eberl guarda già ai prossimi obiettivi: il Bayern potrebbe infatti chiudere una settimana perfetta conquistando il titolo già nel weekend, a seconda dei risultati del Borussia Dortmund. “Sarebbe una conclusione fantastica”, ha ammesso, pur mantenendo alta la concentrazione: prima c’è un altro appuntamento importante, perché la stagione del Bayern è tutt’altro che finita. Le parole di Eberl sono riportate da Kicker.