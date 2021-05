Bayern Monaco, Muller saluta Alaba: "Non so dove giocherai ma te ne pentirai"

Thomas Muller, in vista dell'ultima partita che David Alaba giocherà stasera con la maglia del Bayern Monaco, ha voluto inviare un messaggio al compagno di squadra per salutarlo anche mezzo social: "Non so al 100% in quale club giocherai, ma non importa perché qualsiasi esso sia: te ne pentirai. Se giocheremo l'uno contro l'altro, ti prendo a calci in culo". Il difensore dovrebbe vestire la maglia del Real Madrid, dunque la possibilità che i due amici si incontrino da avversari è decisamente probabile.