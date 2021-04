Bayern Monaco, Muller sullo scontro al vertice: "La pressione sarà tutta sul Lipsia"

L’attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller ha parlato in vista dello scontro al vertice contro il RB Lipsia che può valere un pezzo di titolo: “Se dovessimo vincere sarebbe un chiaro segnale verso il Meisterschale e per come la vedo credo che la pressione sarà soprattutto sul Lipsia. L’assenza di Lewandowski sarà pesante perché è il nostro miglior marcatore, ma cercheremo di superare anche questa sfida. Dobbiamo affrontare tutti assieme questa sfida e abbiamo ottime opzioni offensive. - continua Muller come riporta Sportbild - Champions? Aprile è costellato di partite importanti, è la fase più calda della stagione calcistica. PSG? Sarà un avversario molto difficile, ma a me piace giocare contro i migliori e vincere”.