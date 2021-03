Bayern, Rummenigge smentisce le voci su Haaland e considera il rinnovo di Lewandowki

Il CEO del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, starebbe considerando l'estensione del contratto di Robert Lewandowski, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023, quando il polacco avrà quasi 35 anni. Ai microfoni di Sport Bild ha dichiarato: "Sono convinto che con la sua professionalità la fine non è ancora annunciata". Dichiarazioni che silenziano i rumors su Erling Haaland: "Non so da dove vengano queste voci" ha dichiarato Rummenigge.