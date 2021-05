Bayern su Haaland. L'ex presidente Hoeness: "E con quali soldi? Non succederà mai"

Il Bayern Monaco mette nel mirino Erling Braut Haaland? Non secondo Uli Hoeneß. In una lunga intervista rilasciata a Sport1, l’ex presidente dei bavaresi ha così risposto a una domanda sul centravanti norvegese del Borussia Dortmund: “E chi dovrebbe pagarlo? Preferiresti sprofondare per diventare campione ogni volta? Non lo prenderemo mai”.