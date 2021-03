Belgio, Martinez valuta di far riposare Lukaku: "Faremo delle rotazioni in attacco"

Al termine della gara pareggiata contro la Repubblica Ceca, il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha annunciato un moderato turnover nel prossimo match contro Bielorussia. Un settore in particolare, secondo le sue parole, sarà maggiormente coinvolto: "C'erano delle implicazioni, ma penso che dovremo fare rotazioni nelle posizioni offensive contro la Bielorussia. Martedì ci sarà un po' di freschezza in campo, perché i giocatori sin qui hanno dato tanto". Parole che fanno pensare ad un turno di riposo per Romelu Lukaku, utilizzato per tutti e 180 i minuti nelle sfide contro Galles e Repubblica Ceca.