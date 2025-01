Belgio, ufficiale la separazione da Domenico Tedesco: due le ipotesi per il nuovo ct

Detto, fatto. Da diversi mesi, ormai, il rapporto tra il Belgio e Domenico Tedesco era ai minimi storici. Dopo un Europeo disastroso con i Diavoli Rossi e una deludente eliminazione agli ottavi di finale contro la Francia (0-1), l'allenatore 39enne era già sulla graticola per il prosieguo di un 2024 disastroso (4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

Nonostante avesse recentemente dichiarato di essere ancora l'uomo giusto per la situazione, sembra che i massimi vertici della Federcalcio belga non fossero realmente dello stesso avviso. Tant'è che nella giornata odierna hanno preso la decisione drastica di divorziare dall'allenatore italiano. "La squadra nazionale conclude il suo capitolo con Domenico Tedesco. Grazie Domenico per il tuo impegno e la tua passione negli ultimi due anni. Ti auguriamo il meglio per il futuro!", si legge nel comunicato del Belgio.

Il nome del suo sostituto non è stato ancora svelato, anche se recentemente sono stati fatti i nomi di Rudi Garcia (ex tecnico Napoli e Roma) e Thierry Henry (ex guida della Francia Under 21 alle Olimpiadi di Parigi 2024).

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) January 17, 2025