Benfica, Jorge Jesus si innervosisce prima dell'intervista: "Non parlo con questo casino"

Un po' di nervosismo a fine partita per mister Jorge Jesus dopo l'1-1 di Europa League con l'Arsenal. Il tecnico del Benfica, prima di iniziare un'intervista dinanzi alle telecamere, si è sentito a disagio per un rumore che sembrava provenire da una conversazione vicina alla sua postazione: "C'è qualcosa? Non parlo con questo casino.. Oppure stanno zitti...", si è sfogato davanti alle tv. Per poi rivolgersi direttamente a chi, presumibilmente, stava causando il rumore: "Vacci piano, ok?", ha detto in inglese. Solo dopo è potuta iniziare la sua analisi post-partita.