Benteke punisce il Brighton al 95': il Crystal Palace di Hodgson vince 2-1 e aggancia il Leeds

Atroce beffa per il Brighton, che viene sconfitto in casa dal Crystal Palace all'ultimo respiro nel posticipo del 25° turno di Premier League. Christian Benteke regala i tre punti alle Eagles, che erano passate in vantaggio al 28' con Mateta. Al 55' il pari di Veltman, poi l'incredibile finale e la vittoria della squadra di Roy Hodgson, che aggancia il Leeds in dodicesima posizione.

La classifica



Manchester City 59

Manchester United 49

Leicester 49

West Ham 45

Chelsea 43

Liverpool 40

Everton 40 *

Aston Villa 36 **

Tottenham 36*

Arsenal 34

Wolverhampton 33

Leeds 32 *

Crystal Palace 32

Southampton 30 *

Burnley 28

Brighton 26

Newcastle 25

Fulham 22

West Bromwich 14

Sheffield United 11

* una partita in meno

** due partite in meno