Berbatov consiglia Ramos al suo United: "Tra i migliori al mondo, sarebbe un acquisto top"

Dimitar Berbatov, ex attaccante bulgaro del Manchester United, ha provato a dare un consiglio di mercato a Sergio Ramos e ai suoi Red Devils in vista della prossima stagione: "Ramos non solo porterebbe esperienza al Manchester United, ma anche tanti gol. Coi Red Devils potrebbe fare benissimo nonostante abbia già 34 anni. È un centrale top, tra i migliori giocatori al mondo, e non mi sorprende che ci siano tantissime squadre interessate ad acquistarlo ora che può accordarsi liberamente con chiunque. Immagino che il Real sia scettico sul rinnovo vista la sua età...", sono le sue dichiarazioni riportate da As sul capitano attualmente in scadenza di contratto coi blancos e accostato anche alla Juventus in Italia.