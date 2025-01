Ufficiale Besiktas, ecco Solskjaer: "Sono impaziente. Qui per il progetto, il presidente mi sta a cuore"

Ormai è scontato l'annuncio del Besiktas, che non perde tempo a diffondere sui social delle anticipazioni del suo nuovo allenatore. Ole Gunnar Solskjaer infatti è a Istanbul e si è fatto ritrarre a Istanbul, negli uffici del club turco, con la fascia bianconera tra le mani e ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuova guida tecnica al posto dell'ormai ex allenatore ad interim Serdar Topraktepe, subentrato dopo la sconfitta in Europa League contro il Maccabi Tel Aviv.

La presentazione ai canali social

"Non vedo l'ora di cominciare. È stato molto bello incontrare le persone del club, vedere tutti sorridere e sentirmi ben accolto. Sono impaziente di iniziare. È una grande sfida. È un club fantastico con un sacco di storia, orgoglio, e il progetto che è stato discusso con il presidente mi sta molto a cuore perché parla di calcio in un modo molto buono per me. Stavo discutendo con i membri del consiglio di amministrazione, qui i tifosi sono così importanti per il club e sono così appassionati... in Norvegia ne abbiamo diversi in realtà. C'è un ristorante dove i miei figli vivono con amici turchi, uno dei quali giocava qui, nel Besiktas. Ronny Johnsen mi racconta che i tifosi meritano di avere una squadra. I tifosi? Sono bellissimi e veri. Hanno un cuore e sostengono davvero la squadra".

A questo punto l'ex guida del Manchester United si prepara ad abbracciare anche Ciro Immobile, che si è trasferito al Besiktas proprio la scorsa estate dopo l'addio alla Lazio e alla Serie A.