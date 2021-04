Bielsa sulle ambizioni de Leeds "Imprudente dire quando potremo competere con le Top 6"

Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds United, ha parlato a quattro giorni dalla sfida di Premier League contro il Liverpool delle ambizioni dei peacocks. Quanto ci vorrà per poter competere per un posto in Europa: "Non siamo riusciti a giocare da pari contro le Top 6. Non è prudente prevedere quando questo accadrà. Cose del genere, più che annunciarle, devi dimostrarle sul campo e finora non ci siamo riusciti". Per la cronaca il Leeds ha vinto solo una partita contro le Top 6 (2-1 sul campo del Manchester City sabato scorso), con tre pareggi e cinque sconfitte.