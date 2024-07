Ufficiale Blackburn Rovers, nuovo arrivo dal Giappone: tesserato Yuki Ohashi

Nuovo arrivo dal Sol Levante: Yuki Ohashi è stato acquistato a titolo definitivo dal Sanfrecce Hiroshima dai Blackburn Rovers per una cifra non divulgata. Il giocatore di 28 anni ha firmato un contratto di tre anni con il club di Ewood Park, valido fino a giugno 2027, con un'opzione per un ulteriore anno.

Questo il comunicato del club: "Siamo lieti di annunciare l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante giapponese Yuki Ohashi dal Sanfrecce Hiroshima per una cifra non divulgata. Il giocatore di 28 anni ha firmato un contratto di tre anni a Ewood Park, valido fino a giugno 2027, con un'opzione per un ulteriore anno".