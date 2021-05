Bochum e Greuther Fürth promosse in Bundesliga! Spareggio tra Colonia e Holstein Kiel

Bochum e Greuther Fürth giocheranno in Bundesliga nella prossima stagione. Al termine dell'ultima giornata di Zweite Bundesliga, questi i verdetti che arrivano dal campionato di seconda divisione tedesco. L'Holstein Kiel terzo in classifica affronterà invece il Colonia terzultimo in Bundesliga per gli spareggi che sancirà l'ultima partecipante alla Bundesliga 2021/22.

Scendono in terza divisione Wurzburger Kickers ed Eintracht Braunschweig. Salgono in seconda Dinamo Dresda e Hansa Rostock. Lo spareggio per la permanenza/promozione in seconda divisione sarà tra Osnabrück e Ingolstadt.