Ufficiale Boom in stagione, il Betis si tiene stretto Abde: l'ala marocchina rinnova fino al 2029

Il Betis ha annunciato il rinnovo di Ez Abde fino al 2029, prolungando così il suo attuale contratto di un altro anno. Decisivo l'impatto nella stagione attuale, che lo ha portato a ricevere anche un incremento di salario da parte del club. D'altronde è un tassello indispensabile nell'attuale schema di gioco di Manuel Pellegrini. Dopo un primo anno pieno di alti e bassi, l'ala marocchina di 22 anni ha fatto un passo avanti nella determinazione in campo ed è diventato un punto inamovibile, osservato speciale della Liga spagnola. Per lui 4 gol e 2 assist fin qui in tutte le competizioni in stagione.

Il comunicato ufficiale

"Il Real Betis Balompié ed Ez Abde hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto dell'internazionale marocchino. In questo modo, il giocatore del Real Betis prolunga il suo contratto con il club per un'altra stagione, fino al 2029.

Ez Abde (Beni Melal, Marocco, 2001) si è unito al Real Betis nella scorsa stagione (2023/24) e ha partecipato all'ultima qualificazione della squadra alla UEFA Conference League.

Dal suo arrivo al Real Betis Ez Abde ha collezionato 51 presenze, segnando 9 gol e fornendo 2 assist.

Il giovane attaccante è diventato anche un punto fermo della sua nazionale marocchina, con la quale ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici della scorsa estate", la chiusura della nota.