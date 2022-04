Borja Mayoral: "Il treno Real Madrid non è ancora passato. Sogno di giocare con i Blancos"

Borja Mayoral, attaccante del Getafe in prestito dalla Roma che a sua volta lo aveva preso dal Real Madrid con la stessa formula, ha parlato ad As in vista del match contro i Blancos: "Il Castilla vince sempre e lì è semplice. Poi quando lasci il Real Madrid ti aspettano tutti, c'è tanta pressione".

Il treno del Real Madrid oramai è passato per lei?

"Non è ancora scappato. Ho ancora un anno di contratto col Real Madrid. Ho già raggiunto molti sogni e tanti ne devo ancora centrare. Giocare nel Real Madrid è uno di questi e loro mi tengono in considerazione".

Cosa succederà in caso di gol contro i Blancos?

"Il Real Madrid sarà campione a prescindere dal risultato di di domani. Non mi piacerebbe togliere la Liga al Real, però ovviamente vorrei segnare".