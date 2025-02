Ufficiale Borussia Dortmund, investimento per il futuro: pescato il portiere Ramaj dall'Ajax

Tempo di voltare pagina per Diant Ramaj. Il portiere tedesco classe 2001 ha lasciato l'Ajax per essere acquistato a titolo definitivo dal Borussia Dortmund per 5 milioni, ma non giocherà subito agli ordini di mister Niko Kovac. Infatti, come dichiarato dallo stesso club giallonero, il giocatore verrà "parcheggiato" in prestito al Copenaghen fino al termine della stagione. Passato dall'Eintracht ai lancieri nell'estate del 2023, nel futuro di Ramaj però ci sarà ancora la Bundesliga.

Il comunicato ufficiale

"Il Borussia Dortmund ha ingaggiato il portiere Diant Ramaj dall'Ajax Amsterdam. Il 23enne ha firmato un contratto con il BVB fino al 30 giugno 2029. Tuttavia, il nativo di Stoccarda non giocherà subito a Dortmund, ma sarà ceduto in prestito immediato al FC Copenaghen, capolista della Superliga danese, con un prestito inizialmente valido fino alla fine della stagione", la chiosa dell'annuncio del club tedesco.

Il direttore sportivo del BVB, Sebastian Kehl, lo ha presentato così: "Diant è un giovane portiere tedesco con un grande potenziale di crescita. Per lui, la cosa più importante in questo momento è accumulare esperienza sul campo, e potrà farlo a Copenaghen. Gli auguriamo il massimo successo per il girone di ritorno in Danimarca e nella Conference League",