Borussia Dortmund, Kehl: "Questa settimana aspettiamo il ritorno di Haaland"

Il futuro direttore sportivo del Borussia Dortmund Sebastian Kehl ha parlato ai microfoni di Sky Sport De di Erling Haaland, corteggiato dal Chelsea: "L'ho letto, ma per noi non è cambiato nulla. Abbiamo un piano con Erling per la prossima stagione. Lui e il suo agente lo sanno. Ci aspettiamo il suo ritorno questa settimana".