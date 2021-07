Borussia Dortmund, Rose: "E' ovvio che avendo perso Sancho ora cerchiamo un'ala sul mercato"

Con l'addio di Jadon Sancho, è chiaro che al Borussia Dortmund serva un rinforzo in attacco. E a confermarlo è stato l'allenatore Marco Rose: "Se perdi Sancho, è normale che ora abbiamo bisogno di un'ala dotata di velocità e capacità di puntare l'avversario nell'uno contro uno. In quella zona di campo dovremo fare qualcosa sul mercato. Per il resto la squadra è buona, con molta qualità".