Ufficiale Borussia Monchengladbach, il ds Virkus si dimette: "Il club viene prima di tutto"

Il direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, Roland Virkus, si è dimesso con effetto immediato. Il comitato esecutivo e il consiglio di vigilanza del club hanno sollevato il 58enne dal suo incarico su sua stessa richiesta. "Ho sempre detto che il club viene prima di ogni cosa, ed è per questo che ho deciso di fare questo passo", ha dichiarato Virkus nel comunicato ufficiale del club.

Il presidente del Borussia, Rainer Bonhof, ha commentato: "All'interno dei comitati, siamo uniti nel ritenere che in futuro vogliamo adottare un approccio diverso per la direzione sportiva del club. Questo passo non è stato di certo facile per Roland, perché lui vive per il Borussia e ha assunto il ruolo di direttore sportivo nel febbraio 2022 in una situazione molto difficile. Lo ringraziamo per il suo impegno come amministratore delegato. Ha lavorato in diverse posizioni per il nostro club per più di 30 anni e rimarrà sempre un Borusse".

Anche il presidente del consiglio di vigilanza del Borussia, Michael Hollmann, ha aggiunto: "Nelle nostre discussioni interne, il bene del nostro club è sempre stato la massima priorità per tutti i soggetti coinvolti, incluso Roland Virkus. La nostra decisione congiunta è stata presa in un'atmosfera di rispetto reciproco. Il comitato esecutivo, il consiglio di vigilanza e la dirigenza stanno coordinando i prossimi passi e la direzione futura". In totale, Virkus ha lavorato per il Borussia Monchengladbach per 35 anni, ricoprendo vari ruoli.