Ufficiale AEL, via Tramezzani: al suo posto ingaggiato Hugo Martins dall'Etnikos Achnas

L'AEL Limassol ha ufficializzato l’ingaggio di Hugo Martins come nuovo allenatore della prima squadra, in sostituzione di Paolo Tramezzani. L’accordo avrà durata fino al termine della stagione in corso, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

La dirigenza dell’AEL, invece di percorrere la strada più semplice e meno onerosa, ha scelto consapevolmente una soluzione più impegnativa ma ritenuta sostanziale per il futuro del club. Martins è stato infatti prelevato dall'Etnikos Achnas, in un investimento mirato a garantire qualità e prospettiva. Considerato un tecnico emergente, il portoghese vanta un’approfondita conoscenza sia del calcio cipriota sia della realtà del Limassol.

Il club ha espresso piena fiducia nelle capacità del nuovo allenatore e dei suoi collaboratori, augurando loro forza e determinazione in vista dell’impegnativo lavoro che li attende. Obiettivo dichiarato: la crescita sportiva della squadra e il raggiungimento dei traguardi fissati a inizio stagione. La società ha inoltre sottolineato la necessità che Martins e il suo staff ricevano sostegno concreto da tutto l’ambiente gialloblù - dirigenza, tifosi e comunità - affinché la squadra possa esprimere sul campo il proprio reale potenziale e intraprendere un percorso all’altezza della sua storia e del suo prestigio.