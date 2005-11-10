Ufficiale Bournemouth, blindato Christie: il nazionale scozzese rinnova per altri tre anni

Ryan Christie, centrocampista del Bournemouth, ha rinnovato il suo contratto con le Cherries fino al 2029. Di seguito la nota del club:

L’AFC Bournemouth è lieto di annunciare che Ryan Christie ha firmato un nuovo rinnovo di contratto della durata di tre anni, legandosi al club fino all’estate del 2029.

Il nazionale scozzese rappresenta una pedina fondamentale della squadra fin dal suo arrivo dal Celtic nell’agosto del 2021 e ha contribuito in maniera significativa alla storica qualificazione europea conquistata dal Bournemouth in questa stagione, la prima nella storia del club.

Christie ha collezionato 177 presenze complessive con la maglia delle Cherries, di cui 124 in Premier League, mettendo a segno 10 gol e fornendo 17 assist. Nel massimo campionato inglese, il centrocampista 31enne ha realizzato cinque reti e servito nove assist, distinguendosi nel cuore della mediana.

Nella storica stagione 2025/26, conclusa con il miglior piazzamento di sempre in campionato grazie al sesto posto e con il record di punti del club (57), Christie ha disputato 26 partite, andando a segno contro Crystal Palace e Manchester United.

Tiago Pinto, responsabile delle operazioni calcistiche del Bournemouth, ha commentato con soddisfazione il rinnovo:

“Ryan ha dato un contributo enorme al club da quando è arrivato e siamo felicissimi che abbia firmato un nuovo contratto.

È una figura chiave del gruppo di leadership nello spogliatoio e ha dimostrato costantemente il suo valore attraverso prestazioni, esperienza e dedizione. Siamo entusiasti di proseguire insieme questo percorso nei prossimi anni, mentre continuerà a ricoprire un ruolo importante in una fase così significativa della storia del club”.

Anche Christie ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“È una sensazione fantastica e sono davvero felice. Soprattutto per come si è conclusa la stagione: è stato un anno incredibile per il club, culminato con la qualificazione alle competizioni europee. Non vedo già l’ora che inizi la prossima stagione.

Con il Mondiale all’orizzonte, mi è sembrato il momento perfetto per firmare prima di concentrarmi su quell’appuntamento. Ora posso guardare al futuro con serenità.

Quando sono arrivato al Bournemouth avevo l’ambizione di giocare in Premier League e credevo fortemente nelle possibilità di promozione della squadra, ma il percorso che abbiamo compiuto da allora è stato straordinario.

Mi sento fortunato ad averne fatto parte e ad aver disputato così tante partite lungo il cammino. Da quando siamo stati promossi non ci siamo più voltati indietro. Cinque anni dopo, trovarmi in questa posizione e firmare un nuovo contratto è qualcosa di davvero speciale”.