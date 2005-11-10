Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Bournemouth, blindato Christie: il nazionale scozzese rinnova per altri tre anni

Bournemouth, blindato Christie: il nazionale scozzese rinnova per altri tre anni TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:43Calcio estero

Ryan Christie, centrocampista del Bournemouth, ha rinnovato il suo contratto con le Cherries fino al 2029. Di seguito la nota del club:

L’AFC Bournemouth è lieto di annunciare che Ryan Christie ha firmato un nuovo rinnovo di contratto della durata di tre anni, legandosi al club fino all’estate del 2029.

Il nazionale scozzese rappresenta una pedina fondamentale della squadra fin dal suo arrivo dal Celtic nell’agosto del 2021 e ha contribuito in maniera significativa alla storica qualificazione europea conquistata dal Bournemouth in questa stagione, la prima nella storia del club.

Christie ha collezionato 177 presenze complessive con la maglia delle Cherries, di cui 124 in Premier League, mettendo a segno 10 gol e fornendo 17 assist. Nel massimo campionato inglese, il centrocampista 31enne ha realizzato cinque reti e servito nove assist, distinguendosi nel cuore della mediana.

Nella storica stagione 2025/26, conclusa con il miglior piazzamento di sempre in campionato grazie al sesto posto e con il record di punti del club (57), Christie ha disputato 26 partite, andando a segno contro Crystal Palace e Manchester United.

Tiago Pinto, responsabile delle operazioni calcistiche del Bournemouth, ha commentato con soddisfazione il rinnovo:

“Ryan ha dato un contributo enorme al club da quando è arrivato e siamo felicissimi che abbia firmato un nuovo contratto.

È una figura chiave del gruppo di leadership nello spogliatoio e ha dimostrato costantemente il suo valore attraverso prestazioni, esperienza e dedizione. Siamo entusiasti di proseguire insieme questo percorso nei prossimi anni, mentre continuerà a ricoprire un ruolo importante in una fase così significativa della storia del club”.

Anche Christie ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“È una sensazione fantastica e sono davvero felice. Soprattutto per come si è conclusa la stagione: è stato un anno incredibile per il club, culminato con la qualificazione alle competizioni europee. Non vedo già l’ora che inizi la prossima stagione.

Con il Mondiale all’orizzonte, mi è sembrato il momento perfetto per firmare prima di concentrarmi su quell’appuntamento. Ora posso guardare al futuro con serenità.

Quando sono arrivato al Bournemouth avevo l’ambizione di giocare in Premier League e credevo fortemente nelle possibilità di promozione della squadra, ma il percorso che abbiamo compiuto da allora è stato straordinario.

Mi sento fortunato ad averne fatto parte e ad aver disputato così tante partite lungo il cammino. Da quando siamo stati promossi non ci siamo più voltati indietro. Cinque anni dopo, trovarmi in questa posizione e firmare un nuovo contratto è qualcosa di davvero speciale”.

Articoli correlati
UFFICIALE: Bournemouth, quadriennale per Christie. Il centrocampista rinnova fino... UFFICIALE: Bournemouth, quadriennale per Christie. Il centrocampista rinnova fino al 2027
Altre notizie Calcio estero
Il lungo calvario è finito, Schuurs riparte dall'Olanda: ha firmato con il NEC Nijmegen... UfficialeIl lungo calvario è finito, Schuurs riparte dall'Olanda: ha firmato con il NEC Nijmegen
Tottenham, De Zerbi ritrova Jan Paul van Hecke: trovata l'intesa con il Brighton Tottenham, De Zerbi ritrova Jan Paul van Hecke: trovata l'intesa con il Brighton
Al-Hilal su Raphinha: il brasiliano chiede di rinviare ogni discorso sul futuro dopo... Al-Hilal su Raphinha: il brasiliano chiede di rinviare ogni discorso sul futuro dopo il mondiale
Borussia Dortmund, Schlotterbeck aspetta una chiamata dal Real Madrid: clausola da... Borussia Dortmund, Schlotterbeck aspetta una chiamata dal Real Madrid: clausola da 50 milioni
Al Sadd, caccia all'erede di Mancini per la panchina: primi contatti con Ballardini... TMWAl Sadd, caccia all'erede di Mancini per la panchina: primi contatti con Ballardini
Bournemouth, blindato Christie: il nazionale scozzese rinnova per altri tre anni UfficialeBournemouth, blindato Christie: il nazionale scozzese rinnova per altri tre anni
Una pizzeria francese a Monterrey e un nuovo contratto: a 40 anni Gignac rilancia... Una pizzeria francese a Monterrey e un nuovo contratto: a 40 anni Gignac rilancia
Il PSG blinda uno dei suoi migliori giovani: Mayulu firmerà il rinnovo fino al 2031... Il PSG blinda uno dei suoi migliori giovani: Mayulu firmerà il rinnovo fino al 2031
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris In Serie A è agli sgoccioli il valzer degli allenatori. E all'estero? Per Real Madrid e Sporting CP già 4 colpi a testa, il Bayern sta chiudendo acquisti per più di 100 milioni. In Premier...
Primo piano
Immagine top news n.0 Gravina e la 'sua' Nazionale: "Con Mancini da record. Abbiamo lavorato per vincere domani"
Immagine top news n.1 Fiorentina, domani incontro con l'agente di Kean: l'attaccante verso la permanenza
Immagine top news n.2 Rúben Amorim nuovo allenatore del Milan: "So cosa rappresenta questo club"
Immagine top news n.3 Amorim è il nuovo allenatore del Milan! Il portoghese ha firmato il contratto, tutti i dettagli
Immagine top news n.4 Rashford non sarà riscattato dal Barcellona. Può diventare un'occasione per la Serie A
Immagine top news n.5 Che bordata di Antognoni: "Non andrò al centenario della Fiorentina: la mia dignità non ha prezzo"
Immagine top news n.6 Roma, c'è l'accordo sull'ingaggio con Greenwood. Piace anche Nakamura del Reims
Immagine top news n.7 Atalanta, il Chelsea ha preso contatti con l'entourage di Palestra. Lui aspetta l'Inter
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano A Lukaku e Vlahovic converrebbe rimanere dove sono. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bouaddi piace a tutti. Allegri lo voleva l'anno scorso al Milan. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Milan sfida la maledizione portoghese. Ma dirigenza e allenatore parleranno la stessa lingua?
Immagine news podcast n.3 Le priorità sul mercato del nuovo Bologna di Tedesco
Immagine news podcast n.4 Chi è il big che può lasciare il Como in estate?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, quale la prima vera mossa che deve fare Carnevali? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia U17, Daniele Franceschini: "Che impresa all'Europeo. Serve fiducia nei giovani"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Rampulla: "La prima mossa da fare è prendere un regista alla Pirlo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, ecco Amorim. Roma, i rinforzi per l'attacco
Immagine news Serie A n.2 Frosinone, possibile svolta in società: in arrivo nuovi investitori. I dettagli
Immagine news Serie A n.3 Gravina e la 'sua' Nazionale: "Con Mancini da record. Abbiamo lavorato per vincere domani"
Immagine news Serie A n.4 Cittadini al Frosinone anche in Serie A: c'è l'accordo con l'Atalanta per un nuovo prestito
Immagine news Serie A n.5 Ranieri e la crisi dei giovani italiani: "Solo noi malati di tattica. In Premier non la fanno"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, domani incontro con l'agente di Kean: l'attaccante verso la permanenza
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ancora un rinnovo in casa Vicenza. Carraro ha prolungato l'accordo fino al 2028
Immagine news Serie B n.2 SudTirol-Lovisa, tutto pronto per l'annuncio: sarà entro giovedì. Per lui, contratto triennale
Immagine news Serie B n.3 Il Mantova scalda i motori per il futuro. Cella: "Primo obiettivo, fare più di 46 punti"
Immagine news Serie B n.4 Ascoli in Serie B. E Passeri non si ferma: "Questo è il momento per spingere sull’acceleratore"
Immagine news Serie B n.5 Non c'erano dubbi, ma arriva la nota del Palermo: Osti è confermato come Ds del club
Immagine news Serie B n.6 L'Ascoli torna alle origini: ritiro a Norcia per preparare la prossima Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Cavese lavoro per il possibile post Prosperi. Al momento due i profili al vaglio del club
Immagine news Serie C n.2 Gambale fa gola a Trento e Perugia: primi contatti con l'Audace Cerignola per l'attaccante
Immagine news Serie C n.3 Crotone, perfezionata l'iscrizione alla prossima Serie C. Vrenna: "Tutto con le mie forze"
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, dopo Bertoli subito un altro acquisto: è fatta per Pagliari della Ternana
Immagine news Serie C n.5 La Cavese temporeggia, la Casertana entra in corsa. I falchetti mettono Prosperi nel mirino
Immagine news Serie C n.6 Il Grosseto scaccia via tutti i dubbi: presentata la domanda al prossimo campionato di Serie C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Francia-Senegal
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Germania-Curacao
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Sassuolo Femminile riparte da Colantuono. Il tecnico è stato confermato fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, la danese Bredgaard proseguirà in viola: ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Senza ds e allenatore, la nuova Juve deve scegliere gli eredi di Braghin e Canzi. E in fretta
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Claudia Ciccotti rinnova il contratto fino al giugno 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan Women, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Marta Mascarello
Immagine news Calcio femminile n.6 La Serie A Women entra nella European Leagues. Cappelletti: "Grande traguardo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mister promozione: l'incredibile storia di Marco Gaburro Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 16 giugno 2021, Gianluigi Buffon ritorna a Parma. Con chiari riferimenti a Superman
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo G del Mondiale 2026
Newsticker
15/06 Iran-Nuova Zelanda finisce in parità (2 a 2), fischi all’inno e applausi finali ai giocatori
15/06 Serie D, il budget annuale delle 162 squadre supera i 150 milioni
15/06 Il Calcio italiano e la dispersione del talento
14/06 Attenti a quei due! Il povero Diavolo in balia di Ibra e Cardinale. Un altro portoghese sulla panchina del Milan?
14/06 Il sarcasmo di Infantino sull’Italia e quella scelta europeista mai digerita