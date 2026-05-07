Brentford, Kayode: "Il debutto contro Son incredibile. Vogliamo arrivare in Europa"

In una lunga intervista concessa ai microfoni di Chiamarsi Bomber, il terzino del Brentford con un passato in Italia con la maglia della Fiorentina, Michael Kayode, ha parlato della sua esperienza in Inghilterra: "La Premier è fantastica, è un campionato equilibrato e difficile. Per un giovane come me è importante giocare in un campionato così competitivo, mi aiuta a crescere".

Come ha vissuto il passaggio tra Serie A e Premier?

"All’inizio ero spesso in panchina ed entravo a fine partita, in più a causa di un infortunio al ginocchio sono stato fermo un mese. Poi sono rientrato bene ad Aprile e ho giocato le ultime 6 partite da titolare. Non è stato facile all’inizio: ricordo la partita d’esordio contro il Tottenham che marcavo Son… è stato incredibile. Sono stato fortunato a trovare dei compagni e un club che mi hanno aiutato a integrarmi subito. Mi è parso di essere qui da tanti anni".

Come ha fatto il club a passare dalla lotta salvezza alla lotta per l'Europa?

"Molti ci sottovalutavano, a inizio stagione ci dicevano che avremmo lottato per la salvezza e questa è stata la nostra forza. E poi qua ti fanno sentire come a casa, il Brentford per me è una famiglia. È bellissimo lavorare con lo staff e coi compagni e questo mi aiuta a dare il massimo in campo. La nostra forza è questa. Obiettivi? In 5 anni, dalla promozione in Premier, abbiamo fatto passi incredibili. È un club ambizioso. Ora pensiamo ad arrivare in Europa, poi si vedrà…".