Kayode: "Vedrei bene Baldini come ct della Nazionale, può essere la persona giusta"

Silvio Baldini è stato nominato nuovo ct ad interim dell'Italia e Michael Kayode, esterno anche dell'Under 21 oltre che del Brentford, ha commentato la notizia a ChiamarsiBomber.com: "Non l’ho ancora sentito, sicuramente sarà super entusiasta di iniziare questo nuovo ciclo. Sono molto contento per lui perché è una persona con grandi valori che può dare molto alla Nazionale. Avere la possibilità di far parte di questo gruppo per me è importante e sono molto contento. Lo vedrei bene come ct della Nazionale, può essere la persona giusta. Di lui mi ha colpito il fatto che durante le riunioni di squadra racconta cose sue personali che ti rimangono impresse, che ti aprono la mente sulla vita e sul calcio. Come detto, è un uomo con grandi valori e cerca sempre di tirare fuori il meglio di te e di farti capire quanto è importante vestire la maglia Azzurra".

Ma è un vero regolamento quello che c'è in Under 21?

"Sì, lui vuole sempre camere doppie e personalmente approvo perché mi piace stare con i compagni. Fare gruppo è molto importante. E poi a tavola, in palestra e nello spogliatoio è vietato l’uso dei cellulari".

Qual è il suo sogno con la Nazionale?

"Rappresenta tanto, non scorderò mai l’Europeo vinto, ho vissuto emozioni indescrivibili. Sogno di giocare un Mondiale o un Europeo e di vincerlo".

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