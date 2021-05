Brighton-Man City 3-2, le pagelle: Cancelo sciagurato, Foden non basta. Bissouma stellare

vedi letture

BRIGHTON-MANCHESTER CITY 3-2

Marcatori: 2' Gundogan (M), 48' Foden (M), 51' Trossard (B), 72' Webster (B), 76' Burn (B)

BRIGHTON

Sanchez 6 - Si vede sbucare Gundogan tutto solo sul secondo palo e può farci ben poco. Stile rivedibile, ma è comunque efficace.

White 6,5 - Aggressivo quanto basta su Foden, ha il suo bel daffare per limitare il talento di Guardiola. Perentorio in alcuni anticipi.

Webster 7 - Determinante per la storica rimonta. Prende l'ascensore per firmare la rete del pareggio, sovrastando Stones e Fernandinho.

Burn 7 - Macchinoso quando deve destreggiarsi col pallone tra i piedi ma è lui a risolvere la sfida regalando un successo atteso da 40 anni.

Groß 6 - Si dimentica di Gundogan e incespica goffamente sul pallone vanificando una grossa occasione. Si riscatta con il cross del 3-2.

Alzate 5,5 - Fuori dal gioco per per tutto il primo tempo, esce a metà ripresa. (66' Zeqiri 6,5 - Dentro per riempire l'area, migliora il gioco offensivo della squadra).

Bissouma 7 - Pezzo pregiato del prossimo mercato estivo, per il suo cartellino i Seagulls chiedono 45 milioni. Valutazione ampiamente giustificata, mura e fa gioco.

Moder 6,5 - Si vede poco fino alla bella folata con la quale mette Groß nelle condizioni di calciare verso la porta difesa da Ederson. Da lì in poi prende fiducia martellando Eric Garcia.

Jahanbakhsh 5,5 - Gode di grande libertà e ne approfitta per dare ampiezza. La sua corsa è inversamente proporzionale alla precisione dei cross che lascia partire, quasi tutti sul portiere. (50' Lallana 6,5 - Qualche buon duetto con i compagni e una chiusura provvidenziale in scivolata su Gabriel Jesus).

Welbeck 6 - Avvio incoraggiante, costringe al fallo da rosso Cancelo. Sfortunato, deve arrendersi per un problema muscolare. (28' Trossard 6,5 - Se la prende comoda prima di entrare ma l'attesa è giustificata dal rendimento che offre una volta in campo. Fa saltare il banco con le sue accelerazioni).

Mac Allister 6,5 - Cercato spesso dai compagni in velocità, si toglie lo sfizio di saltare Ruben Dias con un sombrero. E qua e là regala tocchi di classe.

MANCHESTER CITY

Ederson 6 - Non ha grosse responsabilità sulle tre reti incassate. Respinge la prima conclusione di Burn ma si arrende al secondo tentativo.

Cancelo 4 - Protagonista di un clamoroso liscio prima di stendere Welbeck lanciato in porta. Condiziona tutta la partita costringendo la squadra a giocare 80 minuti in inferiorità numerica.

Stones 5 - La concentrazione non è mai stato il suo punto di forza e anche stavolta gli gioca un brutto scherzo. Piantato sul colpo di testa di Webster.

Dias 6,5 - Il miglior difensore della Premier e probabilmente d'Europa è un muro che cerca di respingere praticamente da solo tutte le iniziative degli avversari.

Zinchenko 5,5 - Lascia parecchio spazio a Jahanbakhsh, senza pagare dazio. Si immola con il corpo sul bolide di White ma crolla nel finale.

Bernardo 5 - Si guarda allo specchio perdendosi in qualche dribbling di troppo quando sarebbe richiesta maggior concretezza. (78' Gabriel Jesus sv)

Rodri 5 - Macchia una prestazione fino a quel momento dignitosa col grave errore che permette al Brighton di riaprire la partita.

Gundogan 6,5 - Fa sembrare semplici le cose che in realtà non lo sono, sblocca il risultato con un inserimento dei suoi. Si ferma per un problema al ginocchio che tiene in allarme Guardiola. (55' Fernandinho 5 - Ingresso non indimenticabile, gioca a marce basse e si fa anticipare sul 2-2).

Mahrez 6 - Accarezza la sfera prima di disegnare un cross col contagiri per il vantaggio. Sembra ispirato ma quella resterà l'unica giocata degna di nota.

Ferran Torres sv - Da eroe a comparsa nel giro di tre giorni. Dopo la tripletta al Newcastle viene sacrificato per il rosso a Cancelo. (15' Eric Garcia 5 - Puntato sistematicamente, va in evidente affanno. Potrebbe rifarsi nel finale ma calcia alle stelle il pallone del pareggio).

Foden 6,5 - White gli sta incollato per stroncarne sul nascere le iniziative. Parte con i piedi sulla linea per convergere e calciare, raddoppia con uno splendido assolo personale.