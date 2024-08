Ufficiale Brighton, ritorno per l'ex attaccante Hemed: lavorerà nel Settore Giovanile del club

Ritorno al Brighton per Tomer Hemed. L'ex attaccante, come da comunicato ufficiale, lavorerà di nuovo per i Seagulls in qualità di mentore del settore giovanile. "L'ex attaccante - si legge - lavorerà con le squadre della fase di sviluppo professionale e della fase di sviluppo giovanile. Il trentasettenne è arrivato all'Albion nel giugno 2015 dall'Almeria, segnando 11 gol in campionato durante la nostra campagna che ci ha portato alla promozione dal Championship nel 2017.

In totale ha segnato 33 gol in 108 presenze con noi; l'ultimo gol è stato quello segnato nella vittoria per 1-0 contro il Newcastle United nel settembre 2017.

Dopo aver lasciato l'Amex, ha giocato per il Charlton Athletic, per le squadre della A-League Wellington Phoenix e Western Sydney Wanderers, prima di tornare in Israele per giocare per l'Hapoel Be'er Sheva e il Maccabi Haifa".

Le parole del responsabile dell'Academy Ian Buckman

"Tomer è incredibilmente stimato sia all'interno del club che dai nostri sostenitori. Come mentore, porterà una vasta esperienza e competenza a cui i giocatori di tutte le fasce d'età possono attingere. Si aggiunge al gruppo di ex giocatori che sono tornati qui per lavorare nell'accademia. Avere questa comprensione delle aspettative del club e del nostro modo di operare sarà incredibilmente utile per il dipartimento".