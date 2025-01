Ufficiale Buendia rinnova con l'Aston Villa e va via in prestito: è un giocatore del Bayer Leverkusen

Emiliano Buendia è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il trequartista ha raggiunto un accordo con il club tedesco e si trasferisce in prestito. Prima di ufficializzare l'affare, l'argentino ha rinnovato fino al 2026 con l'Aston Villa.

Il classe '96 ha collezionato in questa stagione 12 presenze in Premier League, 4 in Champions League, una in FA Cup, 2 in Carabao Cup, segnando un gol, e una nell'EFL Trophy, siglando una doppietta. In carriera ha vestito 97 volte la maglia dei Villans, trovando 10 reti. Nel suo passato c'è anche il Norwich (121 gare, 24 gol), il Leonesa (42 match, 7 reti), il Getafe (40 gettoni, 3 centri), il Getafe B (34 incontri, 7 gol) e l'Aston Villa Under 21 (una partita, 2 gol). In Nazionale ha disputato un match, mentre è a quota 4 con l'Under 20, con cui ha segnato 2 gol, e 2 con la Spagna Under 19.