Bukayo Saka è il miglior assist-man dell'Arsenal. E anche dell'Europa League

Già considerato tra i migliori talenti emergenti del panorama mondiale, Bukayo Saka continua a migliorare i propri numeri. Nella gara di oggi contro il Benfica, il giovane inglese ha messo in cascina l’assist numero 17 della sua stagione. Nessun altro calciatore dei Gunners ha aiutato così tanto i compagni a fare gol. Con otto assist, inoltre, Saka è anche il miglior giocatore sotto questo profilo dell'intera Europa League.

17 - Since the start of last season, Bukayo Saka has provided more assists in all competitions than any other Arsenal player (17). Vision. pic.twitter.com/4T96LfqCif

— OptaJoe (@OptaJoe) February 25, 2021