Bulgaria, 31 convocati per le amichevoli: ci sono gli italiani Antov, Hristov e Galabinov

Sono 31 i calciatori convocati dal ct della Bulgaria Yasen Petrov per le amichevoli contro Slovacchia, Russia e Francia. Presenti tre calciatori che militano nel nostro paese come Antov del Bologna, Hristov della Pro Vercelli e Galabinov dello Spezia oltre a tre vecchie conoscenze del nostro campionato come Mihaylov, assente dall’ottobre 2020, Chochev e Despodov. I giocatori si ritroveranno il 27 maggio per il ritiro. Questa la lista completa:

Portieri: Nikolay Mihaylov (Levski), Daniel Naumov (CSKA 1948), Georgi Georgiev (Cherno more), Ivan Karadzhov (Arda);

Difensori: Vasil Bozhikov (Slovan Bratislava), Valentin Antov (Bologna), Kristian Dimitrov (Hajduk Split), Anton Nedyalkov (Ludogorets), Petko Hristov (Pro Vercelli), Andrea Hristov (Slavia), Daniel Dimov (Cherno more), Ivan Turitsov (CSKA-Sofia);

Centrocampisti: Kristiyan Malinov (OH Leuven), Ivaylo Chochev (CSKA 1948), Yanis Karabelyov (Kisvarda), Antonio Vutov (Mezokovesdi), Dominik Yankov (Ludogorets), Birsent Karagaren (Lokomotiv Plovdiv), Momchil Tsvetanov (Lokomotiv Plovdiv), Petar Vitanov (Lokomotiv Plovdiv), Ilian Iliev (Cherno more), Lachezar Kotev (Arda), Dimitar Kostadinov (Tsarsko selo);

Attaccanti: Kiril Despodov (Ludogorets), Dimitar Iliev (Lokomotiv Plovdiv), Andrey Galabinov (Spezia), Bozhidar Kraev (Famalicao), Spas Delev (Arda), Georgi Yomov (CSKA-Sofia), Atanas Iliev (Botev Plovdiv), Georgi Minchev (Lokomotiv Plovdiv).