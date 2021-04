Bulgaria, Berbatov candidato alla presidenza della Federcalcio. Sarà lotta con Mihajlov

Dimitar Berbatov, ex attaccante tra le altre di Tottenham e Manchester United, ha ufficializzato la sua candidatura a nuovo presidente della Federazione bulgara. Nella sua squadra anche Stan Petrov e Martin Petrov, ex calciatori e compagni di Nazionale. Si confronterà con Borislav Mihajlov, portiere della squadra che arrivò in semifinale a USA '94 E presidente in carica che ha ritirato ieri le proprie dimissioni. A riportarlo è Sportal.bg.