Bulgaria, Berbatov potrebbe candidarsi alla presidenza della Federcalcio

vedi letture

Nei giorni scorsi la leggenda del calcio bulgaro Dimitar Berbatov aveva elogiato il nuovo corso della Nazionale, prossima rivale dell’Italia nelle qulificazioni a Qatar 2022, di Yasen Petrov: “Sono felice delle scelte fatte, chiamare dieci esordienti è sinonimo di coraggio e cambiamento. Per me si tratta di un ottimo inizio anche se questi nuovi calciatori devono capire subito quanto sia importante vestire la maglia del proprio paese”. Parole che potrebbero ora essere state solo un anticipo della sua candidatura a presidente della Federcalcio. Secondo i media bulgari infatti l’ex attaccante potrebbe candidarsi in prima persona al ruolo di numero uno del calcio del paese dell’est Europa o affiancare in questo compito Petar Velichkov, già membro del Comitato Esecutivo della Federcalcio.