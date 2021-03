Bulgaria, convocati tre italiani per le prossime gare della Nazionale: Antov, Galabinov e Hristov

Ci sono anche tre calciatori che militano nei campionati italiani tra i convocati della Bulgaria per i prossimi impegni con Svizzera, Italia e Irlanda del Nord. Nello specifico, si tratta del difensore del Bologna Valentin Antov, dell'attaccante dello Spezia Andrej Galabinov e del difensore della Pro Vercelli Petko Hristov.

List of foreign-based players called up to the Bulgarian squad for the upcoming games vs. @nati_sfv_asf, @azzurri and @NorthernIreland pic.twitter.com/hNHEeVOqXS

— Team Bulgaria (@Team_Bulgaria) March 8, 2021